В районах Бурятии за неделю выявили 20 незаконных рубок деревьев

За прошедшую неделю, сотрудники лесничеств провели 277 патрулирований, за которые выявили 3 случая нарушений лесного законодательства по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, 2 случая выявили в Заиграевском районе и 1 – в Иволгинском. По всем случаям виновники установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 6,4 кубометра. По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений.

Помимо этого, лесничие зафиксировали 17 случаев нарушений лесного законодательства по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». По одному случаю в Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, 2 случая в Заиграевском районе и по 3 случая в Бичурском, Еравнинском и Тарбагатайском районах, нарушители установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 35,2 кубометра





Фото: Номер один