Происшествия 29.01.2024 в 12:18
В четырех селах Бурятии отключили воду
Под отключение попали свыше 500 домов и несколько соцобъектов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о повторном отключении холодного водоснабжения в четырех населенных пунктах Иволгинского района: Нижняя Иволга, Нур-Селение, Сужа и Хойтобэе.
Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, и 8 социально значимых объектов. Причина отключения устанавливается. Осуществляется осмотр линии, задействована бригада ООО «Строительное Управление».
Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, и 8 социально значимых объектов. Причина отключения устанавливается. Осуществляется осмотр линии, задействована бригада ООО «Строительное Управление».
«На место происшествия выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Бурятии. Всего привлечено 23 человека, 5 единиц техники, в том числе МЧС России 3 человека, 1 единица техники», - сообщили в МЧС.
Как сообщает вайбер-чат «Иволга-инфо.24/7», по состоянию на 11:50 работы по восстановлению холодного водоснабжения продолжаются. Сейчас ремонтники отогревают задвижку в селе Нижняя Иволга. Производится осмотр и проверка резервного трубопровода.Фото: «Номер один»
Для местных жителей организован подвоз воды. В селе Нижняя Иволга воду будут раздавать возле кафе Найрамдал с 13:00 до 13:45. В Нурселении – на перекрёстке улиц Санжиева и Центральная с 14:00 до 14:45.
Для местных жителей организован подвоз воды. В селе Нижняя Иволга воду будут раздавать возле кафе Найрамдал с 13:00 до 13:45. В Нурселении – на перекрёстке улиц Санжиева и Центральная с 14:00 до 14:45.
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