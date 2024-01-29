В Улан-Удэ отмечен рост техногенных пожаров

К 29 января в Улан-Удэ зафиксировано 66 техногенных пожаров, год назад на эту дату было только 55. То есть рост 20 процентов.Из нынешних пожаров 20 произошли в жилом секторе (рост 17,6 процента). Остальные - это возгорания мусора и т. д. Главные причины остаются старыми, такими как неосторожное обращение с огнем (включая неосторожное курение), неправильная эксплуатация печей, нарушения при использовании электроприборов, в т. ч. использование нестандартных приборов, короткие замыкания электропроводки.В столице Бурятии уже погибло четыре человека, тогда как за аналогичный период прошлого года погибших не было. Так, на ул.Гвардейской на одном пожаре погибли двое. Шестеро граждан травмированы с начала года (год назад было трое). Чаще всего гибель и травмирование происходят в ночное время.В мэрии города, на фоне отмеченного ухудшения картины, настоятельно рекомендуют гражданам установить в жилье специальные пожарные извещатели, работающие от батарейки. Они монтируются под потолком. Когда помещение начинает задымляться, извещатель издает пронзительные сигналы, которые будят спящих. Самый дешевый стоит 500 рублей. Также для эффективной борьбы с начинающимся возгоранием рекомендуется иметь дома огнетушитель.Фото: pixabay.com