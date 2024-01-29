В районе Бурятии из-за отключения воды ввели режим повышенной готовности

В Иволгинском районе ввели режим повышенной готовности, сообщили в местной администрации. Как сообщал «Номер один», без холодного водоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Нижняя Иволга, Нур-Селение, Сужа и Хойтобэе. Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, и 8 социально значимых объектов. Причина отключения устанавливается.

«Работы по восстановлению подачи воды начались в ночь с 27 на 28 января. Произведен отогрев участка сети протяженностью 7000 м. В настоящее время работы продолжаются, отогревается задвижка в местности с. Нижняя Иволга, производится переключение на резервный трубопровод в местности села Нижняя Иволга»,



- сообщили в администрации района.



Для жителей организован подвоз воды.