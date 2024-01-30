Происшествия 30.01.2024 в 09:44
В Бурятии осудили еще одного начальника почты
Женщина расхищала деньги и имущество почтового отделения
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника сельского отделения почтовой связи в Хоринском районе. Женщина обвинялась в хищении.
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемая, возглавлявшая почтовое отделение, с марта по июль 2023 года совершила хищение денежных средств и материальных ценностей, вверенных ей работодателем, на общую сумму более 290 тыс. рублей.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Причиненный организации ущерб она выплатила добровольно.
Напомним, в конце прошлого года в Бурятии за хищения осудили бывшую начальницу отделения почтовой связи Кабанского района. Она присвоила и растратила 230 тысяч рублей и товарно-материальные ценности на 108 тысяч рублей, принадлежащие «Почте России».
Фото: «Номер один»
Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемая, возглавлявшая почтовое отделение, с марта по июль 2023 года совершила хищение денежных средств и материальных ценностей, вверенных ей работодателем, на общую сумму более 290 тыс. рублей.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Причиненный организации ущерб она выплатила добровольно.
Напомним, в конце прошлого года в Бурятии за хищения осудили бывшую начальницу отделения почтовой связи Кабанского района. Она присвоила и растратила 230 тысяч рублей и товарно-материальные ценности на 108 тысяч рублей, принадлежащие «Почте России».
Фото: «Номер один»