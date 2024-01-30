Происшествия 30.01.2024 в 09:44

В Бурятии осудили еще одного начальника почты

Женщина расхищала деньги и имущество почтового отделения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили еще одного начальника почты
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника сельского отделения почтовой связи в Хоринском районе. Женщина обвинялась в хищении.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, обвиняемая, возглавлявшая почтовое отделение, с марта по июль 2023 года совершила хищение денежных средств и материальных ценностей, вверенных ей работодателем, на общую сумму более 290 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Причиненный организации ущерб она выплатила добровольно.

Напомним, в конце прошлого года в Бурятии за хищения осудили бывшую начальницу отделения почтовой связи Кабанского района. Она присвоила и растратила 230 тысяч рублей и товарно-материальные ценности на 108 тысяч рублей, принадлежащие «Почте России».

Фото: «Номер один»
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хищение почта

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