В районе Бурятии работодатель недоплачивал 88 сотрудникам

Прокуратура Кабанского района проверила исполнение трудового законодательства на предприятии, которое производит целлюлозно-картонные изделия.

Установлено, что вопреки требованиям закона отдельным работникам организации со сдельной оплатой труда не производилась выплата дополнительного вознаграждения за работу в нерабочие и праздничные дни.

«В связи с этим прокурор района руководителю юридического лица внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого восстановлены трудовые права 88 работников, произведена выплата денежной компенсации в размере более 240 тыс. рублей», - сообщили в ведомстве.



Кроме того, на гендиректора предприятия прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.





Фото: Номер один