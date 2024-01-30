Происшествия 30.01.2024 в 10:14
В районе Бурятии работодатель недоплачивал 88 сотрудникам
Права жителей отстояла прокуратура
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Кабанского района проверила исполнение трудового законодательства на предприятии, которое производит целлюлозно-картонные изделия.
Установлено, что вопреки требованиям закона отдельным работникам организации со сдельной оплатой труда не производилась выплата дополнительного вознаграждения за работу в нерабочие и праздничные дни.
Кроме того, на гендиректора предприятия прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.
«В связи с этим прокурор района руководителю юридического лица внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого восстановлены трудовые права 88 работников, произведена выплата денежной компенсации в размере более 240 тыс. рублей», - сообщили в ведомстве.
Фото: Номер один
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