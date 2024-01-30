Происшествия 30.01.2024 в 10:14

В районе Бурятии работодатель недоплачивал 88 сотрудникам

Права жителей отстояла прокуратура
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии работодатель недоплачивал 88 сотрудникам

Прокуратура Кабанского района проверила исполнение трудового законодательства на предприятии, которое производит целлюлозно-картонные изделия.

Установлено, что вопреки требованиям закона отдельным работникам организации со сдельной оплатой труда не производилась выплата дополнительного вознаграждения за работу в нерабочие и праздничные дни.

«В связи с этим прокурор района руководителю юридического лица внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого восстановлены трудовые права 88 работников, произведена выплата денежной компенсации в размере более 240 тыс. рублей», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на гендиректора предприятия прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.



Фото: Номер один

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