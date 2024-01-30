Происшествия 30.01.2024 в 10:26
В Бурятии с таксиста взыскали 250 тысяч рублей за избиение пассажира
Водитель вышел из себя из-за грязи на обивке салона
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии судебные приставы взыскали с таксиста моральный вред за избиение пассажира. Конфликт между потерпевшим и водителем произошел из-за испачканной обивки автомобиля. Во время разгоревшегося спора ответчик несколько раз ударил потерпевшего.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил водителя такси к 3,5 годам лишения свободы условно. Кроме этого, дебошир должен был уплатить компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
«С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени тяжести, линейным перелом теменной кости с переходом на височную кость мужчина был доставлен в больницу»,
- рассказали в Управлении федеральных судебных приставов по Бурятии.
К мужчине применили меры принудительного взыскания. Ему вынесли временный запрет на выезд за границу, запрет на регистрацию транспорта и т.д. По итогу всю сумму потерпевшему он выплатил в полном объеме.
Фото: УФСП по РБ