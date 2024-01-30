Происшествия 30.01.2024 в 10:32
В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае
Пенсионерка пострадала из-за резкого торможения вагона
Текст: Андрей Константинов
Одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим зарегистрировано за минувшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оно произошло около 9 часов утра.
«23-летняя водитель трамвая, следуя по пр. 50 лет Октября, при резком торможении допустила падение пассажирки. В результате 66-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«23-летняя водитель трамвая, следуя по пр. 50 лет Октября, при резком торможении допустила падение пассажирки. В результате 66-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии