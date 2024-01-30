В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае

Одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим зарегистрировано за минувшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оно произошло около 9 часов утра.«23-летняя водитель трамвая, следуя по пр. 50 лет Октября, при резком торможении допустила падение пассажирки. В результате 66-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии