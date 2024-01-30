Происшествия 30.01.2024 в 10:32

В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае

Пенсионерка пострадала из-за резкого торможения вагона
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае
Одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим зарегистрировано за минувшие сутки в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оно произошло около 9 часов утра.

«23-летняя водитель трамвая, следуя по пр. 50 лет Октября, при резком торможении допустила падение пассажирки. В результате 66-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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