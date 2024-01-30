Происшествия 30.01.2024 в 10:42
В Бурятии автомобиль сбил лошадь
Водитель серьезно не пострадал, животное погибло
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 29 января на дороге между селами Каргино и Большое Колесово в Кабанском районе. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там водитель автомобиля Toyota Nadia сбил лошадь.
«В результате аварии водитель получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. Животное погибло на месте», - сообщили в чате.
Фото: «Номер один»
«В результате аварии водитель получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась. Животное погибло на месте», - сообщили в чате.
Фото: «Номер один»
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