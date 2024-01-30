Происшествия 30.01.2024 в 11:16

Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством

Женщина обманом получила кредит и ни разу на него не платила
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Текст: Андрей Константинов
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
В Улан-Удэ к уголовной ответственности за мошенничество и попытку мошенничества в сфере кредитования будет привлечена 52-летняя жительница Прибайкальского района.

Как рассказали в МВД Бурятии, в ноябре прошлого года сельчанка, приехав в Улан-Удэ, попыталась оформить кредит на сумму более 86 тысяч рублей. При этом банковскому специалисту женщина предоставила ложные сведения относительно места работы и получаемого дохода. Но, рассмотрев заявку, банк в займе ей отказал.

Тогда гражданка обратилась к представителям другой финансовой организации. И по отработанной схеме для принятия банком положительного решения солгала, что трудоустроена уборщицей в сельской школе и зарабатывает в месяц 55 тысяч рублей. Ни одного платежа для погашения займа с момента его одобрения женщина не внесла.

«За мошенничество и попытку мошенничества в отношении сельчанки возбуждены уголовные дела. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении неё также расследуется уголовное дело по краже, совершенной в Прибайкальском районе», - сообщили в полиции.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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