Происшествия 30.01.2024 в 12:12

47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии

Проживавшего в сгоревшем доме мужчину найти пока не удалось
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Текст: Андрей Константинов
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило подробности трагического пожара, случившегося вечером 28 января в Муйском районе Бурятии.

Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре в посёлке Муя поступило в экстренные службы от очевидцев. К месту вызова происшествия незамедлительно направились огнеборцы 14-го Муйского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли. Пожар был потушен в течение трёх часов. В ходе разборки и проливки места возгорания было обнаружено тело 47-летней женщины со множественными термическими ожогами. Со слов соседей, в доме также проживал 53-летний мужчина. Сейчас ведутся его поиски», - сообщили в агентстве.


По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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