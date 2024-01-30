47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии

«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение кровли. Пожар был потушен в течение трёх часов. В ходе разборки и проливки места возгорания было обнаружено тело 47-летней женщины со множественными термическими ожогами. Со слов соседей, в доме также проживал 53-летний мужчина. Сейчас ведутся его поиски», - сообщили в агентстве.







Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило подробности трагического пожара, случившегося вечером 28 января в Муйском районе Бурятии.Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре в посёлке Муя поступило в экстренные службы от очевидцев. К месту вызова происшествия незамедлительно направились огнеборцы 14-го Муйского отряда ГПС РБ.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС