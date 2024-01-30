В Бурятии главе района продлили срок ареста

В Советском районном суде 30 января 2024 года удовлетворили ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей в отношении главы Бичурского района Василия Смолина до 6 апреля 2024 года.

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе ведомства. Органом предварительного следствия указанному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Как сообщал «Номер один», 4 декабря в одном из домов в селе Малый Куналей Бичурского района обнаружили тело 51-летнего местного жителя – знакомого главы района.

По версии правоохранителей, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.





Фото: из личного архива В. Смолина