Происшествия 30.01.2024 в 13:22

В Бурятии главе района продлили срок ареста

Василий Смолин пробудет в СИЗО до 6 апреля
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии главе района продлили срок ареста

В Советском районном суде 30 января 2024 года удовлетворили ходатайство следователя по особо важным делам о продлении срока содержания под стражей в отношении главы Бичурского района Василия Смолина до 6 апреля 2024 года. 

Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе ведомства. Органом предварительного следствия указанному лицу предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Как сообщал «Номер один», 4 декабря в одном из домов в селе Малый Куналей Бичурского района обнаружили тело 51-летнего местного жителя – знакомого главы района.

По версии правоохранителей, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.


Фото: из личного архива В. Смолина

Теги
суд убийство бичурский район

Все новости

В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль
30.01.2024 в 13:47
В Бурятии главе района продлили срок ареста
30.01.2024 в 13:22
Глава Бурятии встретился с родными участников СВО
30.01.2024 в 13:08
Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО
30.01.2024 в 12:17
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
30.01.2024 в 12:12
Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов
30.01.2024 в 12:07
В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей
30.01.2024 в 12:01
В Улан-Удэ не отменяются занятия у школьников второй смены
30.01.2024 в 11:41
Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии
30.01.2024 в 11:24
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
30.01.2024 в 11:16
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
Проживавшего в сгоревшем доме мужчину найти пока не удалось
30.01.2024 в 12:12
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
Женщина обманом получила кредит и ни разу на него не платила
30.01.2024 в 11:16
В Бурятии автомобиль сбил лошадь
Водитель серьезно не пострадал, животное погибло
30.01.2024 в 10:42
В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае
Пенсионерка пострадала из-за резкого торможения вагона
30.01.2024 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru