Происшествия 30.01.2024 в 14:50
В аэропорту Улан-Удэ снова не взлетел пассажирский самолет
Это уже второе авиапроисшествие за последние дни
Текст: Андрей Константинов
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с пассажирским самолетом в аэропорту Улан-Удэ.
Как рассказали в надзорном ведомстве, сегодня около 10 часов утра из аэропорта «Байкал» должен был вылететь «Боинг 737» авиакомпании «Сибирь», следовавший рейсом «Улан-Удэ - Москва». Однако при разбеге по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна из-за технической неисправности прервал взлет и вернулся к месту стоянки.
«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», - сообщили в прокуратуре.
Доследственную проверку происшествия проводит и Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, схожее происшествие случилось в аэропорту Улан-Удэ 27 января. Тогда «Боинг 737» рейса Улан-Удэ – Москва со 160 пассажирами на борту выехал на ВПП и начал разбег. Но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в надзорном ведомстве, сегодня около 10 часов утра из аэропорта «Байкал» должен был вылететь «Боинг 737» авиакомпании «Сибирь», следовавший рейсом «Улан-Удэ - Москва». Однако при разбеге по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна из-за технической неисправности прервал взлет и вернулся к месту стоянки.
«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», - сообщили в прокуратуре.
Доследственную проверку происшествия проводит и Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, схожее происшествие случилось в аэропорту Улан-Удэ 27 января. Тогда «Боинг 737» рейса Улан-Удэ – Москва со 160 пассажирами на борту выехал на ВПП и начал разбег. Но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку.
Фото: «Номер один»
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