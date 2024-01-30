Происшествия 30.01.2024 в 14:50

В аэропорту Улан-Удэ снова не взлетел пассажирский самолет

Это уже второе авиапроисшествие за последние дни
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Текст: Андрей Константинов
В аэропорту Улан-Удэ снова не взлетел пассажирский самолет
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с пассажирским самолетом в аэропорту Улан-Удэ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сегодня около 10 часов утра из аэропорта «Байкал» должен был вылететь «Боинг 737» авиакомпании «Сибирь», следовавший рейсом «Улан-Удэ - Москва». Однако при разбеге по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна из-за технической неисправности прервал взлет и вернулся к месту стоянки.

«В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», - сообщили в прокуратуре.

Доследственную проверку происшествия проводит и Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, схожее происшествие случилось в аэропорту Улан-Удэ 27 января. Тогда «Боинг 737» рейса Улан-Удэ – Москва со 160 пассажирами на борту выехал на ВПП и начал разбег. Но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя, и самолёт вернули на стоянку.

Фото: «Номер один»

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