Росгвардейцы вывели едва живую женщину из загоревшейся квартиры в Улан-Удэ

Поздно вечером в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ произошел пожар. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили задымление в подъезде и сразу приступили к эвакуации жильцов верхних этажей.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартиры на пятом этаже, где был очаг возгорания, росгвардейцы эвакуировали женщину в полуобморочном состоянии.- Постучались в квартиру, откуда шел сильный дым, долго никто не открывал. Позже открыла женщина, вся в саже, еле двигалась. Мы с напарником взяли ее под руки, спустили вниз и вызвали скорую. Затем я снова побежал наверх стучаться к соседям и помогать эвакуироваться, - рассказывает росгвардеец Алдар Дармаев.Всего сотрудники Росгвардии эвакуировали порядка 10 человек, в том числе детей. После приезда огнеборцев росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка на территории жилого дома.Пострадавшую 77-летнюю женщину, получившую термические ожоги и острое отравление продуктами горения, медики доставили в больницу.Фото: Росгвардия Бурятии