Происшествия 30.01.2024 в 15:25

Росгвардейцы вывели едва живую женщину из загоревшейся квартиры в Улан-Удэ

Также правоохранители эвакуировали еще 10 жильцов дома
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Росгвардейцы вывели едва живую женщину из загоревшейся квартиры в Улан-Удэ
Поздно вечером в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ произошел пожар. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили задымление в подъезде и сразу приступили к эвакуации жильцов верхних этажей.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, сотрудники группы задержания вневедомственной охраны стучались в квартиры и помогали жильцам выйти. Из квартиры на пятом этаже, где был очаг возгорания, росгвардейцы эвакуировали женщину в полуобморочном состоянии.

- Постучались в квартиру, откуда шел сильный дым, долго никто не открывал. Позже открыла женщина, вся в саже, еле двигалась. Мы с напарником взяли ее под руки, спустили вниз и вызвали скорую. Затем я снова побежал наверх стучаться к соседям и помогать эвакуироваться, - рассказывает росгвардеец Алдар Дармаев.

Всего сотрудники Росгвардии эвакуировали порядка 10 человек, в том числе детей. После приезда огнеборцев росгвардейцы обеспечили охрану общественного порядка на территории жилого дома.

Пострадавшую 77-летнюю женщину, получившую термические ожоги и острое отравление продуктами горения, медики доставили в больницу.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Росгвардейцы вывели едва живую женщину из загоревшейся квартиры в Улан-Удэ
30.01.2024 в 15:25
С рынков Бурятии изъяли 707 туш некачественного мяса
30.01.2024 в 15:11
В аэропорту Улан-Удэ снова не взлетел пассажирский самолет
30.01.2024 в 14:50
В Бурятии среди осужденных провели турнир по игре «Морской бой»
30.01.2024 в 14:50
В Бурятии в Мухоршибири модернизируют систему теплоснабжения
30.01.2024 в 14:37
Владимира Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах
30.01.2024 в 14:18
В Бурятии с начала года на пожарах погибли уже 10 человек
30.01.2024 в 14:11
В Бурятии завоют сирены
30.01.2024 в 13:59
«А что, так можно было?»
30.01.2024 в 13:57
В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль
30.01.2024 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ снова не взлетел пассажирский самолет
Это уже второе авиапроисшествие за последние дни
30.01.2024 в 14:50
В Бурятии главе района продлили срок ареста
Василий Смолин пробудет в СИЗО до 6 апреля
30.01.2024 в 13:22
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
Проживавшего в сгоревшем доме мужчину найти пока не удалось
30.01.2024 в 12:12
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
Женщина обманом получила кредит и ни разу на него не платила
30.01.2024 в 11:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru