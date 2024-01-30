В Бурятии мастера будут судить за смерть рабочего

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении мастера строительно-монтажных работ ООО «Спецтранс». Он обвиняется по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщили в пресс-службе суда, несчастный случай на производстве случился в июне 2023 года с 38-летним работником «Спецтранса». При выполнении стропальных работ он упал с лестницы и получил травмы, не совместимые с жизнью. По версии следствия, потерпевший, не имевший необходимого уровня квалификации, соответствующего профессии стропальщик, действовал по указанию мастера.По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, в отношении мастера возбудили уголовное дело. В случае признания его виновным мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: «Номер один»