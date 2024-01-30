Происшествия 30.01.2024 в 16:15

Жительница Улан-Удэ истыкала ножом сестру

Несмотря на ранения, женщине удалось убежать и укрыться у соседей
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ истыкала ножом сестру
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней горожанки, обвиняемой в покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 3 сентября 2023 года женщина у себя в квартире в 110-м квартале употребляла спиртное с сестрой. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между родственницами произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела сестры. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива.

Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной. Её приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
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