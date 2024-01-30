Жительница Улан-Удэ истыкала ножом сестру

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней горожанки, обвиняемой в покушении на убийство.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 3 сентября 2023 года женщина у себя в квартире в 110-м квартале употребляла спиртное с сестрой. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между родственницами произошла ссора. Во время конфликта обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла им множество ударов в шею, грудь, живот и по другим частям тела сестры. Потерпевшей удалось покинуть квартиру и укрыться у соседей, которые вызвали врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива.Рассмотрев материалы дела, суд признал горожанку виновной. Её приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: «Номер один»