Происшествия 30.01.2024 в 17:07

Жительница Бурятии зарабатывала на подделке квитанций для получения дров

Такую же липу она выписала сама себе
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Текст: Евгения Гармаева
Жительница Бурятии зарабатывала на подделке квитанций для получения дров
25 января 2024 года в Бичурском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении подделки официального документа, а также в мошенничестве.

Установлено, что с апреля 2022 года по ноябрь 2022 года, гражданка подделала и сбыла физическим лицам за денежное вознаграждение 8 официальных документов, а именно товарных чеков и квитанций индивидуального предпринимателя о продаже дров, для дальнейшего их предъявления в целях получения субсидии на твердое топливо.

Такую же квитанцию она изготовила и для себя, которую потом предъявила с иными документами в отдел социальной защиты населения по Бичурскому району, получив субсидию в размере 26 695 руб. 62 коп.

По результатам судебного следствия женщина осуждена по ч. 1 ст. 327 УК,  ч.1 ст. 159.2 УК РФ, с назначением наказания в виде 9 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.


Фото: Номер один
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бичурский район суд мошенничество

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