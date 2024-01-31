В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил лобовое ДТП

ДТП произошло около 11 часов вечера 30 января на ул. Магистральной в Поселье. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Калдину». В результате аварии две пассажирки «Калдины» в возрасте 31 и 39 лет получили ушибы. После оказания медицинской помощи женщин отпустили домой.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Кариба» был пьян, результат его освидетельствования показал 0,64 мг/л. За пьяное вождение парня привлекли к административной ответственности.Фото: ГИБДД Бурятии