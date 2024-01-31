В районе Бурятии поймали жителя с мешком наркотиков

Вынесли приговор 36-летнему жителю Джидинского района. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«Мужчина был дважды судим за незаконный оборот наркотиков. Не сделав должных для себя выводов, в ноябре 2023 года он собрал в поле мешок дикорастущей наркотикосодержащей конопли с целью личного употребления. Каннабис он незаконно хранил в овраге вблизи животноводческой стоянки. Его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, наркотическое средство массой более 4,7 кг изъято»,



- рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Джидинский районный суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.





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