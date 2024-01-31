Происшествия 31.01.2024 в 10:18

В Бурятии бизнесмена-строителя будут судить за мошенничество

Предприниматель получил авансы по госконтрактам, но исполнять их не стал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмена-строителя будут судить за мошенничество
Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение в отношении гендиректора строительной компании. Он обвиняется в трех эпизодах мошенничества в крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, руководитель строительной фирмы в апреле и июне 2022 года заключил контракты с Русским драмтеатром, а также администрациями муниципальных образований «Эгитуйское» и «Усть-Эгитуйское», заведомо зная, что не будет исполнять их. Получил авансовые платежи в общей сумме 1,9 млн рублей, бизнесмен распорядился этими деньгами по своему усмотрению.

После возбуждения уголовных дел предпринимателя взяли под стражу, а на его имущество наложили арест.

Также суд удовлетворил иски прокуратуры о взыскании со строительной фирмы полученных ею авансовых платежей.

Напомним, на днях в Улан-Удэ осудили еще одного бизнесмена-строителя. Его признали виновным в хищении в особо крупном размере и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
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строительство мошенничество

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