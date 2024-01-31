Происшествия 31.01.2024 в 10:45
В Улан-Удэ ДТП на проспекте 50-летия Октября образовало пробку
Жителей предупреждают: занят правый ряд
Текст: Евгения Гармаева
На проспекте 50-летия Октября в районе остановки Бурятэнерго в сторону Комсомольской площади произошло ДТП с участием двух автомобилей. Занят правый ряд, движение затруднено, предупреждают в комитете по транспорту администрации города.
Телефон «горячей линии» МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофоров: 45-45-53
Обновлено: движение восстановлено в 10:53
Фото: комитет по транспорту администрации города