Происшествия 31.01.2024 в 10:45

В Улан-Удэ ДТП на проспекте 50-летия Октября образовало пробку

Жителей предупреждают: занят правый ряд
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ДТП на проспекте 50-летия Октября образовало пробку

На проспекте 50-летия Октября в районе остановки Бурятэнерго в сторону Комсомольской площади произошло ДТП с участием двух автомобилей. Занят правый ряд, движение затруднено, предупреждают в комитете по транспорту администрации города.

Телефон «горячей линии» МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофоров: 45-45-53

Обновлено: движение восстановлено в 10:53

Фото: комитет по транспорту администрации города

Теги
элеватор бурятия

Все новости

Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже
31.01.2024 в 11:17
Работникам Тункинского нацпарка в Бурятии задержали зарплату
31.01.2024 в 10:55
В Улан-Удэ ДТП на проспекте 50-летия Октября образовало пробку
31.01.2024 в 10:45
«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку»
31.01.2024 в 10:42
В Бурятии подняли проблему жестокого обращения с пожилыми людьми
31.01.2024 в 10:19
В Бурятии бизнесмена-строителя будут судить за мошенничество
31.01.2024 в 10:18
В районе Бурятии поймали жителя с мешком наркотиков
31.01.2024 в 09:57
В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил лобовое ДТП
31.01.2024 в 09:46
Портрет типичного преступника Бурятии составили правоохранители
31.01.2024 в 09:33
В Улан-Удэ жителям не рекомендуют выходить на улицу
31.01.2024 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже
Мужчину пришлось госпитализировать
31.01.2024 в 11:17
В Бурятии бизнесмена-строителя будут судить за мошенничество
Предприниматель получил авансы по госконтрактам, но исполнять их не стал
31.01.2024 в 10:18
В районе Бурятии поймали жителя с мешком наркотиков
Теперь мужчину отправляют в колонию особого режима
31.01.2024 в 09:57
В пригороде Улан-Удэ пьяный водитель устроил лобовое ДТП
В аварии пострадали две женщины
31.01.2024 в 09:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru