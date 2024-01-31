Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже

Минувшей ночью в МЧС Бурятии от бригады скорой помощи поступило сообщение о загорании в гараже по улице Мокрова в Улан-Удэ.Как рассказали в МЧС, приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили внутри гаража небольшое задымление, открытого горения там не наблюдалось. Пожарные провели проливку места возгорания.Как выяснилось, гараж отапливался газовой пушкой, в результате там загорелись вещи. 44-летний собственник бокса смог сам потушить огонь, однако при этом получил ожоги рук и ног. Пострадавший сам вызвал медиков, которые отвезли его в больницу.Фото: МЧС Бурятии