Происшествия 31.01.2024 в 11:17

Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже

Мужчину пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже
Минувшей ночью в МЧС Бурятии от бригады скорой помощи поступило сообщение о загорании в гараже по улице Мокрова в Улан-Удэ.

Как рассказали в МЧС, приехавшие на вызов огнеборцы обнаружили внутри гаража небольшое задымление, открытого горения там не наблюдалось. Пожарные провели проливку места возгорания.

Как выяснилось, гараж отапливался газовой пушкой, в результате там загорелись вещи. 44-летний собственник бокса смог сам потушить огонь, однако при этом получил ожоги рук и ног. Пострадавший сам вызвал медиков, которые отвезли его в больницу.

Фото: МЧС Бурятии
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