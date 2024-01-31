Происшествия 31.01.2024 в 12:03

В Улан-Удэ несколько управляшек оштрафовали на 75 тысяч рублей

Прошла внеплановая проверка по жалобам горожан
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ несколько управляшек оштрафовали на 75 тысяч рублей

Недавно сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции провели внеплановые проверки управляющих компаний. Такие проверки проводятся по обращениям горожан, которые касаются нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Так, нарушения выявили в домах по улицам Конечная, 10/2 и проспекту 50-летия Октября, 2/1, которые обслуживает ООО «УК Контакт». Там несвоевременно производилась уборка мусора с придомовой территории и на лестничных площадках в подъездах. Управляющая организация получила предписание по устранению выявленных нарушений.

«Материалы проверки направлены в Госстройжилнадзор РБ для составления протокола об административном правонарушении. ООО «УК Контакт» привлечено к административной ответственности по двум многоквартирным домам на сумму 50 тысяч рублей»,

- сообщили в администрации города.

Кроме того, в доме по улице Дашиева, 7, который находится под ответственностью ООО «Коммунальный сервис», сломали доводчики на входных дверях в подъездах, а также несвоевременно производилась уборка лестничных площадок и очищение урн во дворе. Вдобавок в одном из подъездов не работал лифт. По итогам проверки управляющая организация оштрафована на 25 тысяч рублей.



Фото: Номер один

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