Житель Бурятии пошел на грабеж ради кофе

В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, открыто похитившего из продуктового магазина две упаковки кофе.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, личность грабителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. Ориентировку на него разослали всем патрулям.Вскоре на одной из центральных улиц росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, и задержали его. Со слов задержанного, кофе он похитил под воздействием алкоголя, оттолкнув охранника в магазине, который заметил хищение. При этом скрываясь с места преступления, злоумышленник потерял одну упаковку кофе. Ущерб от его действий составил более 1,5 тысяч рублей.«Задержанный, 50-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии