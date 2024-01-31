Происшествия 31.01.2024 в 12:11

Житель Бурятии пошел на грабеж ради кофе

Мужчину, желавшего испить ароматный напиток, не остановил даже охранник
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии пошел на грабеж ради кофе
В Закаменске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, открыто похитившего из продуктового магазина две упаковки кофе.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, личность грабителя удалось установить благодаря записям с камер наблюдения. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель. Ориентировку на него разослали всем патрулям.

Вскоре на одной из центральных улиц росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, и задержали его. Со слов задержанного, кофе он похитил под воздействием алкоголя, оттолкнув охранника в магазине, который заметил хищение. При этом скрываясь с места преступления, злоумышленник потерял одну упаковку кофе. Ущерб от его действий составил более 1,5 тысяч рублей.

«Задержанный, 50-летний ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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