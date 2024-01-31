Происшествия 31.01.2024 в 12:34

В Бурятии огонь охватил дом и магазин

Пожарные, базирующиеся неподалеку, сами заметили возгорание
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии огонь охватил дом и магазин
В селе Баргузин горит одноэтажный двухквартирный дом с пристроенным к нему магазином «Вальс цветов». Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», пожар охватил кровлю строения на площади 450 кв. м.

В борьбе с огнем задействованы 9 пожарных и несколько единиц техники. Им помогают местные жители.


Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.

Загоревшееся строение на улице Дзержинского расположено недалеко от пожарной части села, так что огнеборцев даже не пришлось вызывать – дым от пожара они заметили сами.


Напомним, крупный пожар произошел вчера в поселке Таксимо. Там сгорела крыша котельной и гаражных боксов на площади 1820 кв.м. Пожар тушили несколько часов.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7», Республиканском агентстве ГО и ЧС
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