В Бурятии огонь охватил дом и магазин

В борьбе с огнем задействованы 9 пожарных и несколько единиц техники. Им помогают местные жители.





Загоревшееся строение на улице Дзержинского расположено недалеко от пожарной части села, так что огнеборцев даже не пришлось вызывать – дым от пожара они заметили сами.



