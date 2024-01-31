Происшествия 31.01.2024 в 15:00

В Бурятии закончилось судебное следствие по делу смертельного спарринга в ЧОП «Дельта»

С 13 февраля начнутся прения сторон
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии закончилось судебное следствие по делу смертельного спарринга в ЧОП «Дельта»
В Улан-Удэ продолжаются судебные слушания скандального дела по поводу внезапной смерти молодого человека – сотрудника ООО ЧОП «Дельта». По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных. Как стало известно «Номер один», на сегодняшний день в суде закончилось судебное следствие, стороны представили свои доказательства. На 13, 14 и 15 февраля назначены заседания, на которых состоятся прения сторон. 

Прения сторон - самостоятельный этап судебного разбирательства, состоящий из речей государственного обвинителя и защитника, для которых выступление в прениях является обязанностью. Кроме того, в прениях сторон могут участвовать потерпевший или его представитель. В февральских прениях со стороны потерпевшего будет выступать его родственница Валентина Ларионова. 

В чем суть прения сторон? По содержанию прения сторон должны включать в себя ответы сторон на основные вопросы, которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора. После выступления с речами участники процесса имеют право на реплику, причем последним с замечанием, возражением выступает подсудимый или его защитник. 

Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.

Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем  двое из троих спарринг-партнеров Родиона были боксерами. Силовики возбудили уголовное дело. 

Фото Pixabay.com 

Теги
Общество

Все новости

15 км трассы «Байкал» капитально отремонтировали дорожники в прошлом году
31.01.2024 в 16:00
В Улан-Удэ матерого рецидивиста обязали чаще отмечаться в полиции
31.01.2024 в 15:57
«Радовалась новой машине»
31.01.2024 в 15:48
В районе Бурятии волки гоняли стадо коров по кругу
31.01.2024 в 15:28
В Бурятии на месте сгоревшего три дня назад дома нашли останки еще одного тела
31.01.2024 в 15:24
Житель Улан-Удэ помог пьяному горожанину, а затем обворовал его
31.01.2024 в 15:14
В Бурятии закончилось судебное следствие по делу смертельного спарринга в ЧОП «Дельта»
31.01.2024 в 15:00
Жителям Улан-Удэ рекомендовали еще сутки посидеть дома
31.01.2024 в 14:25
Жителям Бурятии перечислили новые выгодные авиарейсы в 2024 году
31.01.2024 в 13:57
Гусиноозерская ГРЭС стала мощнее
31.01.2024 в 13:53
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ матерого рецидивиста обязали чаще отмечаться в полиции
В период нахождения под надзором мужчина неоднократно был привлечен к административной ответственности
31.01.2024 в 15:57
«Радовалась новой машине»
Стали известны последние слова матери, которую вместе с дочкой убил боец ММА
31.01.2024 в 15:48
В районе Бурятии волки гоняли стадо коров по кругу
Хищники пугали скот в Заиграевском районе (видео)
31.01.2024 в 15:28
В Бурятии на месте сгоревшего три дня назад дома нашли останки еще одного тела
Погибшим оказался 54-летний хозяин жилища
31.01.2024 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru