Происшествия 31.01.2024 в 15:00
В Бурятии закончилось судебное следствие по делу смертельного спарринга в ЧОП «Дельта»
С 13 февраля начнутся прения сторон
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продолжаются судебные слушания скандального дела по поводу внезапной смерти молодого человека – сотрудника ООО ЧОП «Дельта». По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных. Как стало известно «Номер один», на сегодняшний день в суде закончилось судебное следствие, стороны представили свои доказательства. На 13, 14 и 15 февраля назначены заседания, на которых состоятся прения сторон.
Прения сторон - самостоятельный этап судебного разбирательства, состоящий из речей государственного обвинителя и защитника, для которых выступление в прениях является обязанностью. Кроме того, в прениях сторон могут участвовать потерпевший или его представитель. В февральских прениях со стороны потерпевшего будет выступать его родственница Валентина Ларионова.
В чем суть прения сторон? По содержанию прения сторон должны включать в себя ответы сторон на основные вопросы, которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора. После выступления с речами участники процесса имеют право на реплику, причем последним с замечанием, возражением выступает подсудимый или его защитник.
Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем двое из троих спарринг-партнеров Родиона были боксерами. Силовики возбудили уголовное дело.
Фото Pixabay.com
Прения сторон - самостоятельный этап судебного разбирательства, состоящий из речей государственного обвинителя и защитника, для которых выступление в прениях является обязанностью. Кроме того, в прениях сторон могут участвовать потерпевший или его представитель. В февральских прениях со стороны потерпевшего будет выступать его родственница Валентина Ларионова.
В чем суть прения сторон? По содержанию прения сторон должны включать в себя ответы сторон на основные вопросы, которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора. После выступления с речами участники процесса имеют право на реплику, причем последним с замечанием, возражением выступает подсудимый или его защитник.
Напомним, в 2022 году 20-летний Родион Николаев устроился охранником в ООО «ЧОП «Дельта». Но не прошло и двух месяцев, как он попал в больницу в состоянии комы, а впоследствии скончался. Смертельные травмы парню нанесены в результате ударов в голову от партнеров по спаррингу – работников охранного предприятия. Как утверждают родственники и свидетели, проведение такого рода «экзамена» являлось распоряжением начальства.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком и дислокацией головного мозга и двумя гематомами. Парню нанесли по голове не менее десяти ударов. Причем двое из троих спарринг-партнеров Родиона были боксерами. Силовики возбудили уголовное дело.
Фото Pixabay.com
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