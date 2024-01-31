Житель Улан-Удэ помог пьяному горожанину, а затем обворовал его

В Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона с банковской картой, откуда впоследствии были похищены 3,5 тысячи рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, преступление произошло 27 января. Утром 34-летний потерпевший на такси возвращался домой от родственника, где распивал спиртное. Выйдя из машины, он по дороге домой не устоял на ногах и упал. Мужчину поднял прохожий. Он помог ему дойти до ближайшего киоска по продаже фастфуда, где тот отогрелся и купил себе и незнакомцу еду и кофе, оплатив покупку телефоном с бесконтактной системой расчета. При этом гаджет с банковской картой в чехле он оставил на стойке. Увидев это, оказавший помощь гражданин незаметно для нетрезвого мужчины забрал его имущество и, проводив домой, ушел.Впоследствии банковской картой потерпевшего злоумышленник оплатил покупки в близлежащих магазинах на общую сумму около 3,5 тысяч рублей, после чего избавился от неё. Похищенным телефоном задержанный планировал пользоваться. Гаджет у него изъяли полицейские.Как отметили в МВД, 43-летний задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Он подрабатывает грузчиком на торговой базе, куда и направлялся в день совершения преступления.По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Фото: «Номер один»