Происшествия 31.01.2024 в 15:24
В Бурятии на месте сгоревшего три дня назад дома нашли останки еще одного тела
Погибшим оказался 54-летний хозяин жилища
Текст: Андрей Константинов
31 января в ходе разбора конструкций сгоревшего дома в посёлке Муя полицейские, следователи и пожарные обнаружили фрагменты тела 54-летнего мужчины.
Напомним, трагический пожар в посёлке Муя произошёл вечером 28 января. Тогда в ходе проливки места возгорания пожарные обнаружили тело 47-летней женщины. Со слов соседей, в доме также проживал мужчина – собственник жилища. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, его поиски были затруднены обрушением конструкций дома внутрь помещения.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Напомним, трагический пожар в посёлке Муя произошёл вечером 28 января. Тогда в ходе проливки места возгорания пожарные обнаружили тело 47-летней женщины. Со слов соседей, в доме также проживал мужчина – собственник жилища. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, его поиски были затруднены обрушением конструкций дома внутрь помещения.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар