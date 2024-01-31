Происшествия 31.01.2024 в 15:24

В Бурятии на месте сгоревшего три дня назад дома нашли останки еще одного тела

Погибшим оказался 54-летний хозяин жилища
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на месте сгоревшего три дня назад дома нашли останки еще одного тела
31 января в ходе разбора конструкций сгоревшего дома в посёлке Муя полицейские, следователи и пожарные обнаружили фрагменты тела 54-летнего мужчины.

Напомним, трагический пожар в посёлке Муя произошёл вечером 28 января. Тогда в ходе проливки места возгорания пожарные обнаружили тело 47-летней женщины. Со слов соседей, в доме также проживал мужчина – собственник жилища. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, его поиски были затруднены обрушением конструкций дома внутрь помещения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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