В районе Бурятии волки гоняли стадо коров по кругу

В соцсетях районной газеты «Вперед» опубликовали кадры, снятые очевидцами на фермерской стоянке. Там волки атаковали стадо коров. От их нападок взволнованные копытные бегали по кругу, пока жители решали, как отогнать серых хищников и не пострадать самим.

К посту ВКонтакте приложили видео с места событий.









Фото: скриншоты из видео районной газеты "Вперед"