В Улан-Удэ матерого рецидивиста обязали чаще отмечаться в полиции

За спиной у Иванова Дмитрия (имя и фамилия изменены) тюремные сроки сначала за приобретение, изготовление и сбыт наркотиков, затем за кражу, совершенную группой лиц.Обращаясь в суд, начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов просил дополнить к ранее установленным ограничениям поднадзорному лицу Иванову являться в орган, осуществляющий административный надзор по месту жительства не два раза в месяц, как было ранее, а в общей сложности 4 раза в месяц.В обоснование требований истец перечислил судимости Иванова, подчеркнув, что в период нахождения под административным надзором Дмитрий был неоднократно привлечен к административной ответственности за несоблюдение административных ограничений в период надзора, что является основанием для возложения дополнительных ограничений.В судебном заседании административный ответчик возражал против дополнения административных ограничений, ссылаясь на отсутствие денежных средств для проезда на регистрацию, при этом допущенные им нарушения признал, постановления о привлечении к административной ответственности не обжаловал. Суду пояснил, что нарушения им допущены по состоянию здоровья, мол, он находился на лечении в лечебных учреждениях.Из характеристики Иванова следует, что со слов родственников и соседей мужчина характеризуется отрицательно, постоянно поступают жалобы на дебоширство по месту жительства, официально он не трудоустроен. По характеру внешне спокоен, скрытный, склонен к членовредительству и к совершению повторных преступлений, в течение календарного года неоднократно привлекался к административной ответственности, на меры профилактического характера реагирует слабо, должных выводов для себя не делает, нуждается в контроле со стороны органов внутренних дел.Советский суд г. Улан-Удэ удовлетворил иск частично. Согласно решению суда теперь Иванов будет обязан отмечаться не четыре раза как просили в иске, а трижды в месяц.Решение суда вступило в законную силу.