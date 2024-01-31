Происшествия 31.01.2024 в 15:57

В Улан-Удэ матерого рецидивиста обязали чаще отмечаться в полиции

В период нахождения под надзором мужчина неоднократно был привлечен к административной ответственности
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ матерого рецидивиста обязали чаще отмечаться в полиции
За спиной у Иванова Дмитрия (имя и фамилия изменены) тюремные сроки сначала за приобретение, изготовление и сбыт наркотиков, затем за кражу, совершенную группой лиц.  

Обращаясь в суд, начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ Баир Галданов просил дополнить к ранее установленным ограничениям поднадзорному лицу Иванову являться в орган, осуществляющий административный надзор по месту жительства не два раза в месяц, как было ранее, а в общей сложности 4 раза в месяц.

В обоснование требований истец перечислил судимости Иванова, подчеркнув, что в период нахождения под административным надзором Дмитрий был неоднократно привлечен к административной ответственности за несоблюдение административных ограничений в период надзора, что является основанием для возложения дополнительных ограничений.

В судебном заседании административный ответчик возражал против дополнения административных ограничений, ссылаясь на отсутствие денежных средств для проезда на регистрацию, при этом допущенные им нарушения признал, постановления о привлечении к административной ответственности не обжаловал. Суду пояснил, что нарушения им допущены по состоянию здоровья, мол, он находился на лечении в лечебных учреждениях.

Из характеристики Иванова следует, что со слов родственников и соседей мужчина характеризуется отрицательно, постоянно поступают жалобы на дебоширство по месту жительства, официально он не трудоустроен. По характеру внешне спокоен, скрытный, склонен к членовредительству и к совершению повторных преступлений, в течение календарного года неоднократно привлекался к административной ответственности, на меры профилактического характера реагирует слабо, должных выводов для себя не делает, нуждается в контроле со стороны органов внутренних дел. 

Советский суд г. Улан-Удэ удовлетворил иск частично. Согласно решению суда теперь Иванов будет обязан отмечаться не четыре раза как просили в иске, а трижды в месяц. 

Решение суда вступило в законную силу. 

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