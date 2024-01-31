В Улан-Удэ полиция разыскивает 15-летнего подростка

Сотрудниками полиции разыскивается 15-летний подросток Сергей Свистунов, который утром 31 января ушел из дома по улице Перламутровая в поселке Таёжный Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Школьник – уроженец Кяхты.

Приметы: азиатской внешности, на вид 15 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: чёрная куртка, спортивная темно-синяя шапка, флисовый спортивный костюм серо-зелёного цвета, чёрные ботинки.

При себе имел рюкзак чёрного цвета с синими полосками.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)63-805-27, 8(924)45-758-07 или 102 (112).





Фото: Полиция Бурятии