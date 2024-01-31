В Бурятии работник фермы зарезал сожительницу и лег спать

Днем 26 января в жилом доме на фермерской стоянке возле села Саяны Окинского района было обнаружено тело 34-летней женщины с колото-резаными ранениями груди и шеи. По подозрению в убийстве на месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал и работал с сожительницей на фермерской стоянке в местности «Мост». 25 января в течение дня они вместе употребляли спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения сожители поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и шею женщины. От полученных ран та скончалась на месте. Мужчина лег спать, а следующим утром позвонил фельдшеру и сообщил о смерти сожительницы.«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии