Происшествия 31.01.2024 в 16:47

В Бурятии работник фермы зарезал сожительницу и лег спать

Скрыться от правоохранителей мужчина не пытался
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии работник фермы зарезал сожительницу и лег спать
Днем 26 января в жилом доме на фермерской стоянке возле села Саяны Окинского района было обнаружено тело 34-летней женщины с колото-резаными ранениями груди и шеи. По подозрению в убийстве на месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого сожителя потерпевшей. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый проживал и работал с сожительницей на фермерской стоянке в местности «Мост». 25 января в течение дня они вместе употребляли спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения сожители поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанес им несколько ударов в грудь и шею женщины. От полученных ран та скончалась на месте. Мужчина лег спать, а следующим утром позвонил фельдшеру и сообщил о смерти сожительницы.

«В настоящее время обвиняемый взят под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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