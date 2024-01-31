Происшествия 31.01.2024 в 16:57

В Улан-Удэ женщине присудили штраф в размере 200 000 рублей

Она дважды была поймана за рулем пьяной
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ женщине присудили штраф в размере 200 000 рублей
Елена Копылова (имя, фамилия изменены) не так давно уже была подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Причина – пьяное вождение. 

Несмотря на это, Копылова снова села нетрезвой за руль автомобиля, принадлежащего ее знакомому. Однако на одной из улиц города ее остановили сотрудники ДПС. Инспекторы определили с помощью алкотестера, что она находилась в состоянии опьянения. 
Органом дознания действия Копыловой квалифицированы были по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Подсудимая Балданова вину в предъявленном обвинении признала полностью и суду показала, что с квалификацией её действии и обвинением она согласна, раскаивается в содеянном и ходатайствует о постановлении приговора в особом порядке после проведенного дознания в сокращенной форме. Государственный обвинитель также не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Советский суд г. Улан-Удэ признал Копылову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 (два) года.

Также суд согласился предоставить рассрочку выплаты основного наказания в виде штрафа на 8 месяцев равными частями по 25 000 руб. ежемесячно.

Решение суда вступило в законную силу.  

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