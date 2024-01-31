26-летняя улан-удэнка набрала 10 займов на тяжелобольную родственницу

В полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней горожанки. Ее обвиняют в серии мошенничеств, связанных с оформлением займов на родственницу мужа.

«Злоумышленница, воспользовавшись паспортными данными тяжелобольной женщины (фотография её документа осталась у фигурантки в галерее телефона), в апреле-мае 2023 года оформила на неё 10 займов в разных микрофинансовых организациях в режиме онлайн. Размеры кредитных сумм колебались от 3 тысяч до 18 тысяч рублей. В шести случаях в выдаче займов ей было отказано. Общий ущерб, причиненный МФО, составил свыше 90 тысяч рублей»,



- рассказали в МВД Бурятии.



Деньги она потратила на свои нужды. На момент совершения преступлений гражданка была трудоустроена. Как оказалось, еще в детском возрасте преступницу привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Скоро материалы будут переданы в суд.





Фото: Номер один