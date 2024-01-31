Жителя Бурятии осудили за присвоение охотничьего ружья умершего деда

В мая прошлого года в гараже с. Гунда Еравнинского района Александр Алексеев (имя, фамилия изменены) обнаружил гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-17», принадлежавшее его умершему деду. Алексеев решил присвоить его себе, забрал и принес к себе домой, оставив храниться в гараже.Позднее сельчанин решил переделать охотничье ружье и сделал из него нарезное огнестрельное оружие по типу карабинов, пригодное к стрельбе патронами калибра 7,62х54 мм. Оружие он незаконно хранил в своем гараже, пока его не обнаружили правоохранительные органы.На суде Алексеев вину признал частично и суду пояснил, что оружие дедушки он забрал себе в память об умершем родственнике. А когда к нему явились сотрудники полиции, предъявили постановление суда, спросили, есть ли запрещенные предметы, оружие, то он совсем забыл про ружье, сказал, что ничего такого нет, и сам открыл гараж для осмотра. После чего сотрудники полиции изъяли ружье.Еравнинский районный суд признал Алексеева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 (незаконное переделка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и назначил ему наказание: по ч. 1 ст. 223 УК РФ – с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 года; по ч. 1 ст. 222 УК РФ – в виде лишения свободы сроком 2 года.- На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, - гласит решение суда.Кроме того, осужденный обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.Нарезное огнестрельное оружие передали в МВД по Республике Бурятия для определения его дальнейшей судьбы.Также с осужденного взыскали в пользу федерального бюджета процессуальные издержки частично – в размере 5 000 рублей.