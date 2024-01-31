Происшествия 31.01.2024 в 17:36
В Бурятии выгорел «Вальс цветов»
Пожар в магазине тушили 5 часов
Текст: Андрей Константинов
В Баргузине потушен пожар в магазине «Вальс цветов», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Общая площадь возгорания составила 450 кв.м.
Напомним, возгорание магазина произошло сегодня утром. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 13 человек и 4 автоцистерн. Также привлекались 2 пожарные машины лесхоза и 1 специальная техника комхоза.
«Личный состав тушил пожар в течение 5 часов. Пострадавших нет. В результате пожара выгорел магазин «Вальс цветов», частично обгорела крыша соседних помещений, в которых располагались торговые точки и две квартиры. Общая площадь пожара составила 450 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания находился в котельной магазина», - рассказали в агентстве.
Причины возгорания сейчас устанавливаются, на месте работает дознаватель МСЧ.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Напомним, возгорание магазина произошло сегодня утром. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ в составе 13 человек и 4 автоцистерн. Также привлекались 2 пожарные машины лесхоза и 1 специальная техника комхоза.
«Личный состав тушил пожар в течение 5 часов. Пострадавших нет. В результате пожара выгорел магазин «Вальс цветов», частично обгорела крыша соседних помещений, в которых располагались торговые точки и две квартиры. Общая площадь пожара составила 450 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания находился в котельной магазина», - рассказали в агентстве.
Причины возгорания сейчас устанавливаются, на месте работает дознаватель МСЧ.
Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
Тегипожар