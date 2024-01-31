Происшествия 31.01.2024 в 18:04

Суды Бурятии завалили исками о старых кредитных задолженностях

Однако банкам и коллекторам отказывают из-за пропуска срока исковой давности
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Текст: Ольга Лазарева
Суды Бурятии завалили исками о старых кредитных задолженностях
В суды Бурятии поступает большое число исков от банков, которые хотят в судебном порядке взыскать задолженность по старым кредитам. Однако если срок исковой давности банком уже пропущен, то выиграть такие дела невозможно. 

Так, 17 января в Железнодорожном районном суде г.Улан-Удэ рассматривалось дело о кредитной задолженности горожанки. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» обратилось с требованиями к ней и просило взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору. Задолженность ответчика перед истцом по кредитному договору составила 208580,70 рублей, из которых – 125375,36 руб. сумма основного долга, 81583,10 руб. - неоплаченные проценты после выставления требования, 1448,24 руб.- штраф за возникновение просроченной задолженности, 174,00 руб.- сумма комиссии за направления извещений. 

Заявленные требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен кредитный договор на сумму 131680,00 рублей, в том числе 100000,00 рублей – сумма к выдаче, 31680,00 рублей – для оплаты страхового взноса на личное страхование. Процентная ставка по кредиту – 46,90% годовых. Выдача кредита произведена путем частичного перечисления денежных средств, а также выдачи через кассу офиса Банка, что подтверждается выпиской по счету. 

В нарушение условий заключенного договора заемщик допускал неоднократные просрочки платежей по кредиту. В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору банк обратился в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, впоследствии в связи с отменой судебного приказа обратился в суд с исковым заявлением. До настоящего времени требование банка о полном досрочном погашении задолженности по кредитному договору не исполнено.

В судебное заседание ответчик не явилась, представив суду ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, заявление о применении последствий пропуска срока исковой давности обращения в суд. Напомним, согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года. 

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся представителя истца и ответчика. Суд исковые требования банка оставил без удовлетворения, мотивируя решение тем, что 3-летний срок исковой давности обращения в суд истек. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме.
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Суды Бурятии завалили исками о старых кредитных задолженностях
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