Происшествия 01.02.2024 в 09:26

Авиакомпания S7 назвала причину проблем с двигателями самолетов, вылетающих из Улан-Удэ

Инциденты связали с противообледенительной обработкой
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Текст: Дмитрий Родионов
Авиакомпания S7 назвала причину проблем с двигателями самолетов, вылетающих из Улан-Удэ
Авиакомпания S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки самолетов Boeing 737-800 после нескольких инцидентов с помпажами двигателей, два из которых случились недавно в Улан-Удэ.

Ранее информресурс «Авиаторщина» сообщил, что как минимум в одном инциденте на рейсе S7 Новосибирск - Москва 8 декабря причиной помпажа обоих двигателей стало загрязнение лопаток КВД противообледенительной жидкостью. После еще трех инцидентов с помпажем двигателей на Boeing 737-800 S7, произошедших с 27 по 30 января, авиакомпания официально подтвердила эту информацию.

«По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток его компрессора из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. Эффект загрязнения носит накопительный характер», - сообщила пресс-служба S7, уточнив, что во всех случаях двигатели были исправны.

В компании пояснили, что у Boeing 737-800 двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов, поэтому для них особенно характерно засасывание стекающей противообледенительной жидкости в работающий двигатель.  

Теперь авиакомпания приняла решение производить противообледенительную обработку Boeing 737-800 исключительно при выключенных двигателях. Кроме того, в зимнем периоде в S7 сократили интервалы между мойками двигателей и ввели дополнительную проверку состояния загрязнения лопаток компрессора с помощью бороскопа.

Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика.

Напомним, за последние дни два самолета авиакомпании S7 прервали вылет из аэропорта Улан-Удэ из-за проблем с двигателями. Первое происшествие случилось 27 января, второе – 30 января. Оба воздушных судна должны были вылетать в Москву.

Отметим, сейчас проверками этих происшествий занимаются прокуратура и следственное ведомство. Своих выводов они пока не озвучивали.

Фото: «Номер один»
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авиация

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