В Бурятии женщина устроила ДТП при выезде на федеральную трассу

ДТП произошло днем 31 января в городе Бабушкин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Авенсис», выезжая на федеральную трассу, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виста». В результате аварии травмы получил 34-летний пассажир «Висты». Мужчину госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии