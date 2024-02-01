Жительница Улан-Удэ, пострадавшая от телефонных аферистов, сможет вернуть 1.6 млн рублей

Прокуратура Советского района Улан-Удэ провела проверку по обращению местной жительницы. Из-за телефонных мошенников та лишилась 1.6 млн рублей.

Установлено, что неизвестные убедили ее оплатить по телефону доставку посылок из-за рубежа с имуществом ее знакомого. По этой схеме они украли у нее 1.6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Во время расследования самих аферистов не удалось найти, но получилось вычислить причастное к преступлению лицо – похищенные деньги упали на счет жительницы Санкт-Петербурга.

«Прокурор района в интересах потерпевшей направил в суд иск о взыскании с лица, получившего денежные средства в результате преступных действий, сумм неосновательного обогащения и процентов за их пользование. Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга иск удовлетворил и взыскал в пользу пострадавшей более 1,6 млн рублей»,



- сообщили в прокуратуре Бурятии.



Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





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