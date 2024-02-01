В Бурятии пенсионерка погибла из-за перекала печи

Утром 1 февраля в экстренные службы поступило сообщение о задымлении крыши жилого дома в селе Турунтаево. К месту вызова направился личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ – 5 человек и 2 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения из-под крыши дома шел дым. Очаг возгорания находился внутри, был потушен пожарными в течение 12 минут. После ликвидации открытого огня на полу возле входной двери пожарные обнаружили 69-летнюю женщину без признаков жизни», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС