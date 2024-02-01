В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину

Ночью 1 февраля на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Юбилейный Баргузинского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ.«Пожарные прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В одной из квартир наблюдалось плотное задымление, очаг возгорания находился в потолочном перекрытии. В момент возгорания внутри квартиры находилась 97-летняя женщина, которая самостоятельно пыталась потушить огонь. Начальник 11-ой пожарной части Ольга Беляева незамедлительно эвакуировала женщину из задымлённой квартиры на улицу. Благодаря этому пожилая женщина не пострадала», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание быстро потушили. Причины пожара сейчас устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС