Происшествия 01.02.2024 в 12:41

В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым

43-летнего мужчину искали с 28 июля 2023 года
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым

В республике найден погибшим 43-летний сельчанин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Напомним, о жителе Поселья Иволгинского района не было вестей с 28 июля 2023 года.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске. Просьба удалить репосты»,

- пишут поисковики.

 Фото: Лиза Алерт в РБ
Теги
пропавшие без вести лиза алерт

Все новости

В районе Бурятии воспламенился автомобиль
01.02.2024 в 13:17
Школы в 16 районах Бурятии получат новые ноутбуки и интерактивные панели
01.02.2024 в 12:56
В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым
01.02.2024 в 12:41
В Бурятии досрочно выплатят пособия
01.02.2024 в 12:35
В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»
01.02.2024 в 12:17
Алексей Цыденов: «Дети – это единственный главный смысл нашей жизни»
01.02.2024 в 12:12
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
01.02.2024 в 11:52
Житель Бурятии погиб на спецоперации, прикрыв собой товарищей
01.02.2024 в 11:45
В Бурятии оштрафуют водителя провалившегося под лёд автомобиля
01.02.2024 в 11:28
В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей
01.02.2024 в 11:08
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В районе Бурятии воспламенился автомобиль
Причины пожара устанавливаются
01.02.2024 в 13:17
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
Пенсионерка сама пыталась потушить вспыхнувший в доме пожар
01.02.2024 в 11:52
В Бурятии оштрафуют водителя провалившегося под лёд автомобиля
Мужчина проигнорировал выставленные предупреждающие и запрещающие знаки
01.02.2024 в 11:28
В Бурятии два автомобиля провалились под лед
Происшествия случились в Баргузинском и Северо-Байкальском районах
01.02.2024 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru