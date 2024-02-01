В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым

В республике найден погибшим 43-летний сельчанин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Напомним, о жителе Поселья Иволгинского района не было вестей с 28 июля 2023 года.

«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске. Просьба удалить репосты»,



- пишут поисковики.

