Происшествия 01.02.2024 в 12:41
В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым
43-летнего мужчину искали с 28 июля 2023 года
Текст: Евгения Гармаева
В республике найден погибшим 43-летний сельчанин, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Напомним, о жителе Поселья Иволгинского района не было вестей с 28 июля 2023 года.
Фото: Лиза Алерт в РБ
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске. Просьба удалить репосты»,
- пишут поисковики.