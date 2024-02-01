Происшествия 01.02.2024 в 13:41

В Бурятии за сутки провалился под лёд уже третий по счету автомобиль

Находившиеся в нем люди промокли, но сумели выбраться
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за сутки провалился под лёд уже третий по счету автомобиль
Третий по счету случай провала автомобиля под лёд произошел сегодня в Бурятии. Происшествие случилось на озере Байкал в районе Маяка (Кабанский район).

Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на ГИМС, машина провалилась в становую трещину. Глубина в месте провала составляет 30 метров, автомобиль утонул. Люди, находившиеся в машине, вымокли, но смогли выбраться самостоятельно.

«Оборудованных ледовых дорог в Кабанском районе нет, выезд на автомобилях представляет опасность для жизни и здоровья. Безопаснее к местам рыбной ловли ехать на снегоходах, аэролодках и внедорожной технике», - предупреждают спасатели.

Напомним, сегодня утром в местности Лопатки Баргузинского района под лёд провалился автомобиль «Тойота». А в Северо-Байкальском районе в местности 8-я тонь провалился под лед автомобиль «Нива». В этих происшествиях также никто не пострадал.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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