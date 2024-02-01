Происшествия 01.02.2024 в 14:23
Бурятию накрыла волна пожаров
На этот раз огонь уничтожил дом культуры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжается череда пожаров, вызванных, вероятно, установившейся в республике морозной погодой. Очередное крупное возгорание произошло сегодня в селе Красный Яр Кабанского района. Там загорелся местный дом культуры.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к месту происшествия был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 4 пожарных подразделения в составе 11 человек и 4 автоцистерн.
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена котельная, пламя перешло на крышу клуба. Открытое горение было ликвидировано спустя полтора часа. Пострадавших нет: на момент возгорания в помещении людей не было. В результате пожара выгорела котельная, сгорела крыша дома культуры. Общая площадь пожара составила 108 кв.м», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.
Напомним, за последнюю неделю на пожарах в Бурятии уже погибли несколько человек. При этом огонь вспыхивает не только в жилых домах. Так вчера в селе Баргузин сгорел магазин, а 30 января крупный пожар разгорелся в большом здании гаража в Таксимо.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к месту происшествия был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ - 4 пожарных подразделения в составе 11 человек и 4 автоцистерн.
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена котельная, пламя перешло на крышу клуба. Открытое горение было ликвидировано спустя полтора часа. Пострадавших нет: на момент возгорания в помещении людей не было. В результате пожара выгорела котельная, сгорела крыша дома культуры. Общая площадь пожара составила 108 кв.м», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи.
Напомним, за последнюю неделю на пожарах в Бурятии уже погибли несколько человек. При этом огонь вспыхивает не только в жилых домах. Так вчера в селе Баргузин сгорел магазин, а 30 января крупный пожар разгорелся в большом здании гаража в Таксимо.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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