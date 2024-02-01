Происшествия 01.02.2024 в 15:36

Двое жителей Бурятии лишились почти трех миллионов рублей

Мужчина хотел заработать на криптовалюте, а женщина – на ценных бумагах
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Текст: Андрей Константинов
Двое жителей Бурятии лишились почти трех миллионов рублей
Желающие быстро заработать жители Бурятии вновь попались на удочку мошенников. Как сообщили в республиканском МВД, на этот раз жертвами аферистов стали женщина из Улан-Удэ и мужчина из Кабанского района. Они лишились в общей сложности почти трех миллионов рублей.

53-летняя улан-удэнка обратилась в полицию 31 января. Горожанка рассказала, что в начале декабря прошлого года ей через мессенджер позвонил «брокер». Идея высокого заработка от вложения денег в рынок ценных бумаг и валюты привлекла женщину: появилась возможность приумножить имеющийся небольшой капитал. Тем более, что сопровождать её должны были опытные специалисты компании.

В течение двух месяцев горожанка «пустила в оборот» свыше 200 тысяч рублей собственных накоплений, взяла 165 тысяч рублей в долг и оформила кредиты в банках на сумму более 670 тысяч рублей. Все деньги она перечислила на указанные номера банковских карт как в качестве вклада в инвестпроект, так и для вывода уже заработанных денег. Однако вывод так и не состоялся: кураторы запросили для проведения операции еще большие суммы. Тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана.

Днем ранее в полицию Кабанского района с заявлением об аналогичном случае обратился 45-летний местный житель. Он перевел мошенникам свыше 1,8 миллиона рублей.

Мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалюте. Ранее у потерпевшего был опыт получения прибыли от инвестиций, поэтому каких-либо подозрений звонок не вызвал, хотя сельчанин и был наслышан о мошенничествах.

По рекомендации «менеджера инвестиционной компании» он скачал на телефон необходимое для работы приложение и с помощью приставленного к нему «личного трейдера» стал вкладывать деньги: сначала перевел на указанный абонентский номер 281 тысячу рублей и вывел доход в размере 14 тысяч рублей. Затем – в надежде на прибыль от более высокой процентной ставки по вкладу – перечислил более полутора миллионов рублей. Однако зайти в личный кабинет в приложении он больше не смог: его аккаунт заблокировали.

«По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Полиция предупреждает: игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Прежде, чем принимать участие в подобной деятельности, необходимо посетить тематические курсы и проверить наличие у финансовой организации лицензии на сайте Центрального банка РФ. Чтобы не попасться на улочку аферистов, остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке» - обратились к жителям республики в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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