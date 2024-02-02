35-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии

Вечером 1 февраля в поселке Танхой Кабанского района Бурятии произошел пожар в одноэтажном пятиквартирном доме. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в ходе тушения одной из квартир огнеборцы обнаружили тело 35-летнего мужчины.Всего в доме проживали 8 человек, кроме погибшего мужчины больше никто не пострадал. Оставшимся жильцам расселение не требуется – их квартиры не были повреждены огнем.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с печным отоплением.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»