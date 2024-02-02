Происшествия 02.02.2024 в 09:17
35-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии
Огонь вспыхнул в жилом доме в поселке Танхой
Текст: Андрей Константинов
Вечером 1 февраля в поселке Танхой Кабанского района Бурятии произошел пожар в одноэтажном пятиквартирном доме. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», в ходе тушения одной из квартир огнеборцы обнаружили тело 35-летнего мужчины.
Всего в доме проживали 8 человек, кроме погибшего мужчины больше никто не пострадал. Оставшимся жильцам расселение не требуется – их квартиры не были повреждены огнем.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с печным отоплением.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Всего в доме проживали 8 человек, кроме погибшего мужчины больше никто не пострадал. Оставшимся жильцам расселение не требуется – их квартиры не были повреждены огнем.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с печным отоплением.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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