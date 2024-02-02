В Бурятии пьяный лихач на «Мерседесе» сбил насмерть мотоциклиста

В Кабанском районе вынесли приговор 45-летнему выходцу из Красноярского края, устроившему смертельное ДТП.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. В суде установлено, что в июне 2022 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля «Мерседес» и выехал на трассу. Он ехал со скоростью 107 км/ч и на 371 км федеральной дороги Р-258 «Байкал», не рассчитав дистанцию до движущегося впереди мопеда, врезался в него. Мотоциклист получил смертельные травмы.

«Кабанский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев»,



- рассказали в прокуратуре Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.





Фото: Номер один