Происшествия 02.02.2024 в 09:20

В Бурятии пьяный лихач на «Мерседесе» сбил насмерть мотоциклиста

Выходца из Красноярского края отправили за решетку
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пьяный лихач на «Мерседесе» сбил насмерть мотоциклиста

В Кабанском районе вынесли приговор 45-летнему выходцу из Красноярского края, устроившему смертельное ДТП.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. В суде установлено, что в июне 2022 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль автомобиля «Мерседес» и выехал на трассу. Он ехал со скоростью 107 км/ч и на 371 км федеральной дороги Р-258 «Байкал», не рассчитав дистанцию до движущегося впереди мопеда, врезался в него. Мотоциклист получил смертельные травмы.

«Кабанский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев»,

- рассказали в прокуратуре Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.



Фото: Номер один

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пьяные водители гибель дорога кабанский район

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