Происшествия 02.02.2024 в 09:26

В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мальчика

Ребенок ушел из квартиры знакомого, но домой так и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мальчика
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 11-летнего Ивана Степанова. Вечером 1 февраля мальчик ушел из дома знакомого на улице Ключевской и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 11-12 лет, худощавого телосложения, рост 120 см, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: пуховик чёрного цвета с жёлтыми полосами, спортивные штаны, сапоги и шапка чёрные.

Ранее уходил.

При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (924) 543-20-49, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
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