В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мальчика

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 11-летнего Ивана Степанова. Вечером 1 февраля мальчик ушел из дома знакомого на улице Ключевской и до настоящего времени не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 11-12 лет, худощавого телосложения, рост 120 см, глаза голубые, волосы светло-русые.Был одет: пуховик чёрного цвета с жёлтыми полосами, спортивные штаны, сапоги и шапка чёрные.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (924) 543-20-49, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).