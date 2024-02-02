Происшествия 02.02.2024 в 09:49

В Улан-Удэ вновь сообщают о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка

Напомним, жалобы на тревожных «попутчиков» уже всплывали ранее
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ вновь сообщают о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка

Взрослый мужчина сильно напугал школьника, сообщают в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

«Это уже не первый случай в одном и том же районе. По словам мамы ребенка, ее сын шел домой после бассейна, когда за ним увязался непрошеный попутчик. Мальчик уже зашел в подъезд своего дома, но мужчина не отставал. Ребенок предусмотрительно пренебрег лифтом и пошел по лестнице, но и тогда мужчина не окончил преследование. Мальчик бросился бежать до квартиры, забежал домой и рассказал о случившемся маме. Женщина решила посмотреть, но сын ее не пустил, и она вызвала участкового»,

- рассказали в группе.

Случай произошел в районе 18-20 а кварталов. В МВД Бурятии корреспонденту «Номер один» информацию подтвердили.

«Информация действительно поступала от матери ребенка, на данный момент все вопросы выясняются»,

- сообщили правоохранители.

Дело будет передано либо участковому уполномоченному, либо сотрудникам ПДН.

В Улан-Удэ подозрительные незнакомцы преследуют детей
18.01.2024 в 06:00
Напомним, в последнее время в Улан-Удэ сообщения о неизвестных мужчинах, преследующих детей, стали появляться все чаще. Как сообщал «Номер один», за прошедшие полтора месяца журналистам стало известно о пяти таких случаях. Сколько их на самом деле и чего хотят незнакомцы от школьников, непонятно.  Полиция порекомендовала родителям встречать детей после школы


Фото: Номер один

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преследование незнакомец опасность дети

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