В Улан-Удэ вновь сообщают о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка

Взрослый мужчина сильно напугал школьника, сообщают в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

«Это уже не первый случай в одном и том же районе. По словам мамы ребенка, ее сын шел домой после бассейна, когда за ним увязался непрошеный попутчик. Мальчик уже зашел в подъезд своего дома, но мужчина не отставал. Ребенок предусмотрительно пренебрег лифтом и пошел по лестнице, но и тогда мужчина не окончил преследование. Мальчик бросился бежать до квартиры, забежал домой и рассказал о случившемся маме. Женщина решила посмотреть, но сын ее не пустил, и она вызвала участкового»,



- рассказали в группе.



Случай произошел в районе 18-20 а кварталов. В МВД Бурятии корреспонденту «Номер один» информацию подтвердили.

«Информация действительно поступала от матери ребенка, на данный момент все вопросы выясняются»,



- сообщили правоохранители.



Дело будет передано либо участковому уполномоченному, либо сотрудникам ПДН.

Напомним, в последнее время в Улан-Удэ сообщения о неизвестных мужчинах, преследующих детей, стали появляться все чаще. Как сообщал «Номер один», за прошедшие полтора месяца журналистам стало известно о пяти таких случаях. Сколько их на самом деле и чего хотят незнакомцы от школьников, непонятно. Полиция порекомендовала родителям встречать детей после школы